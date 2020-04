Prijsvechter easyJet kan lange duur coronacrisis financieel aan

De Britse prijsvechter easyJet is naar eigen zeggen financieel goed uitgerust om een maandenlange verstoring van het luchtverkeer door de coronacrisis aan te kunnen. De onderneming zegt in een handelsupdate over voldoende middelen te beschikken om de vloot negen maanden lang aan de grond te kunnen houden.

EasyJet zegt de mogelijkheid te hebben om zijn vloot te verkleinen, omdat het bedrijf gebruikmaakt van leasecontracten. Daarnaast is de prijsvechter van plan zes van zijn wat oudere toestellen te verkopen. Alles bij elkaar maakt dit de onderneming flexibeler om in te spelen op de toekomstige vraag naar vliegreizen.

De luchtvaartmaatschappij kondigde eerder al maatregelen aan om de crisis het hoofd te bieden. Waar mogelijk worden uitgaven van het bedrijf beperkt. Door toestellen aan de grond te houden wordt ook bespaard. Veder is een overeenkomst met Airbus voor de levering van 24 toestellen uitgesteld.

Volgens easyJet is het door de coronacrisis niet mogelijk om een voorspelling te doen over de prestaties voor het lopende boekjaar. „We blijven stappen zetten met het verlagen van de kosten, het besparen van geld en het vergroten van de liquiditeit”, zo klinkt het.

Via verschillende initiatieven heeft het bedrijf rond de 1,9 miljard pond (2,2 miljard euro) aan extra kredieten achter de hand. In totaal heeft de prijsvechter de beschikking over 3,3 miljard pond.

De eerste helft van zijn gebroken boekjaar, de zes maanden tot en met 31 maart, rekent easyJet op een operationeel verlies van 185 miljoen tot 205 miljoen pond. Dat zou een verbetering zijn ten opzichte van het tekort van 275 miljoen pond een jaar eerder. De omzet in de meetperiode steeg met 1,6 procent tot bijna 2,4 miljard pond.

EasyJet zei verder dat in de nabije toekomst gevlogen zou kunnen gaan worden met minder beschikbare stoelen per vlucht. Om aan de regels voor social distancing te voldoen, kan bij toekomstige vluchten de middelste rij stoelen vrij worden gehouden.