Prijsvechter dwingt dierenarts nog meer kwaliteit te leveren

„Vindt hij dit wel leuk?” Een omstander vraagt zich af hoe de bruine labrador zich voelt nu hij ‘patiënt’ moet spelen. De hond ligt klaar voor een demonstratie-echo in dierenkliniek De Driehoek in Klarenbeek. „Prima hoor”, zegt dierenarts Petra Groeneveld. „Hij weet wat er gaat gebeuren.”

Daar lijkt het wel op. Zelfs de koude gel op zijn kaalgeschoren buik doet de labrador niet schrikken. Tot een soortgenoot halverwege de echo luid begint te blaffen. Dan moet eigenaar Stefan toch even zijn greep verstevigen om zijn hond te kalmeren.

Dierenarts

Veel dierenartsen in Nederland lieten hun klanten zaterdag een kijkje nemen in de kliniek tijdens de landelijke open dag ”Binnen bij de dierenarts”, georganiseerd door beroepsvereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Operatiekamer

Want wat gebeurt er allemaal achter de dichte deuren bij de dierenarts? In de onderzoekskamer is het helder: daar mag de klant mee naar binnen. Maar de operatiekamer is een ander verhaal.

Die laatste trekt dan ook veel bekijks in de dierenkliniek in Klarenbeek. „Tjonge, er is wel veel veranderd in veertig jaar”, zegt Els van Bindsbergen (61) uit Apeldoorn. „Vanaf mijn zeventiende heb ik drie jaar bij een dierenarts gewerkt. Onze ok was veel eenvoudiger. Dit lijkt op een operatiekamer in het ziekenhuis.”

Buiten valt een druilerige regen. Het weerhoudt bezoekers –onder wie veel kinderen– er niet van om in de rij te staan voor een gratis broodje hamburger of een al even gratis ijsje. En dat je nat wordt tijdens een ritje met een koetsje met twee pony’s ervoor; dat deert al evenmin. De koetsier klakt met zijn tong. „Toe maar weer!”

Spoeddienst

Monique Engelkes (31) is een van de 4900 dierenartsen in Nederland. Ze heeft vandaag spoeddienst. „Ja, ook op onze open dag moeten we bereikbaar zijn.” Snel hangt ze een paar bordjes ”niet storen” aan de verschillende deurklinken van de onderzoekskamer. „Ik kán gebeld worden”, waarschuwt ze. „Dan moeten we het gesprek stoppen.”

Vijf jaar is Engelkes nu werkzaam als dierenarts voor gezelschapsdieren. „Mensen zien hun maatje achter een dichte deur verdwijnen voor behandeling. Dan is het goed om hun te vertellen wat we hier zoal doen.”

Eigenlijk is deze open dag niet veel anders dan een normale werkdag. „Het grootste deel van mijn werk is uitleg geven. Een behandeling is vaak zo gedaan, maar de klant wil weten wat er allemaal gebeurt.”

Daarnaast wil ze mensen vandaag laten zien wat kwaliteit is. En dat is volgens Engelkes nodig, omdat er prijsvechters op de markt zijn. „Je ziet steeds meer dierenartsen bij dierenspeciaalzaken. Die zijn er één dag in de maand en bieden behandelingen aan tegen een laag tarief. Dat dwingt ons nóg meer kwaliteit te leveren.”

Over prijzen gesproken: vorige week verscheen een onderzoek van de vergelijkingssite dierenartskiezen.nl waaruit blijkt dat de prijzen van dierenartsen in dezelfde buurt fors uiteen lopen. De sterilisatie van een konijn zou bij de één vijf keer duurder zijn dan bij de ander.

Engelkes kijkt er niet van op. „Huisdierbezitters vragen vaak alleen hoeveel iets kost. Maar beter is om te vragen: wat krijg ik voor dat geld? Het maakt nogal wat uit of een prijs inclusief of exclusief pijnstilling is, om maar iets te noemen. Als je die pillen er los bij moet kopen, ben je alsnog duur uit.”

Niet goedkoop

Daarnaast is een spoedlijn ook niet goedkoop. „Bezitters van huisdieren verwachten dat je direct voor hen klaarstaat. Dat kan natuurlijk niet voor niets.”

Op het grasveld voor de dierenkliniek nemen de nodige hondenverenigingen de kans waar om het publiek de laten zien wat ze te bieden hebben. Even verderop sissen hamburgers in de pan en staan kinderen marshmallows te draaien boven een houtvuurtje.

Onder een houten overkapping zitten een moeder met twee dochters. „We zagen vorige week dat het open dag was en zeiden: laten we gaan kijken.” De kinderen hebben thuis een konijn, maar die hoefde nog nooit naar de dierenarts. „Als het ooit moet, weten we nu wat ze hier zoal doen.”