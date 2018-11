Prijsstijgingen stuwen omzet horeca

De omzet van de horeca steeg in het derde kwartaal met 0,4 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit is toe te schrijven aan prijsstijgingen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het volume, het aantal consumpties en/of overnachtingen, daalde juist met 0,7 procent.

De omzet van eet- en drinkgelegenheden, waaronder restaurants, fastfoodrestaurants, kantines, catering en cafés, dikte met 0,5 procent aan. Hier nam het aantal verkochte consumpties met 0,4 procent af. Opvallend is de mindere verkoop van restaurants, waar sprake was van de eerste volumedaling in de afgelopen tweeënhalf jaar. Ook cafés hadden te maken met een volumedaling.

De omzet van logiesverstrekkers nam met 0,3 procent toe. Ook in deze sector is de omzettoename volgens het CBS volledig toe te schrijven aan prijsstijgingen. Het volume daalde met 1,4 procent. De omzet van hotels steeg met 0,2 procent, maar het volume daalde met 0,9 procent. De omzet van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, steeg met 0,8 procent.