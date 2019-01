Prijsstijging woningen afgenomen in december

De prijsstijging van bestaande koopwoningen kwam in december lager uit dan de maanden daarvoor. Een gemiddeld huis werd ten opzichte van een jaar eerder 8,4 procent duurder in de laatste maand van het jaar, zo blijkt vrijdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In oktober en november was er nog sprake van een stijging met respectievelijk 9 procent en 9,5 procent.

Met de gegevens van december zijn ook de jaarcijfers bekend. In 2018 waren bestaande koopwoningen 9 procent duurder dan een jaar eerder. Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend.

Vergeleken met het dieptepunt in juni 2013 lagen de prijzen in december 2018 ruim 33 procent hoger. Ten opzichte van de vorige piek in augustus 2008 waren de koophuizen in december bijna 5 procent duurder.