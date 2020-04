Prijsdaling olie zadelt Ryanair op met miljoenenlast

De Ierse prijsvechter Ryanair kampt in het recent afgesloten boekjaar met een kostenpost van 300 miljoen euro als gevolg van eerder gemaakte afspraken over vliegtuigbrandstof. Door de coronacrisis en de prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië is de olieprijs recent hard gezakt. Maar Ryanair had voor die tijd al zogeheten hedging-afspraken gemaakt over de levering van kerosine.

Het boekjaar van Ryanair liep 31 maart af. Het bedrijf waarschuwde vrijdag dat de winst over het jaar, mede door de extra last, zal uitkomen rond de 950 miljoen euro. Dat is aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte.

Ryanair waagde zich niet aan een voorspelling voor het nieuwe boekjaar, gelet ook op alle problemen rond de coronacrisis. Daardoor blijven vrijwel alle vliegtuigen aan de grond. Van het schema van 2500 vluchten worden er dagelijks nog geen twintig uitgevoerd.

Doorgaans is een prijsval van olie goed nieuws voor luchtvaartmaatschappijen die aanzienlijke kosten voor brandstof moeten maken. Door hedging-posities in te nemen, kunnen maatschappijen zich indekken tegen eventuele prijsstijgingen.