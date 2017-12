’Prijs tweedehands auto’s flink gestegen’

Tweedehands auto’s zijn in Nederland dit jaar flink in prijs gestegen. Dat blijkt uit een prijsvergelijking door AutoScout24, Europa’s grootste digitale advertentieplatform op het gebied van auto’s.

Gemiddeld stonden gebruikte wagens hier dit jaar voor 14.422 euro te koop. Dat is bijna 11 procent meer dan een jaar eerder. Zo’n sterke stijging is in geen van de zes andere onderzochte Europese landen terug te vinden, al liggen de gemiddelde prijzen in die andere landen wel hoger.

Hoeveel er voor een tweedehandsje wordt gevraagd, hangt erg af van de leeftijd van de auto. Oldtimers, oftewel auto’s ouder dan dertig jaar, zijn het duurst in Frankrijk en het goedkoopst in Italië. Nederland zit hier een beetje in de middenmoot met een gemiddelde prijs van zo’n 24.000 euro.

Voor hele jonge occasions, van maximaal een jaar oud, ben je in Nederland juist het duurst uit. Die kosten hier gemiddeld bijna 34.000 euro. In deze categorie liggen de prijzen in Spanje en Italië het laagst. Volgens AutoScout24 zitten er op die Zuid-Europese wagens wel vaak wat meer kleine deuken en krassen dan op de Nederlandse en Duitse markt gebruikelijk is.