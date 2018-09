Prijs koopwoningen naar nieuw recordniveau

De huizenprijzen in Nederland zijn in augustus verder opgelopen tot een nieuw recordniveau. De prijsstijging was iets groter dan in de voorgaande maanden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Koopwoningen waren gemiddeld 9,3 procent duurder dan in augustus 2017. Sinds het dieptepunt in juni 2013 zijn de prijzen al met 32 procent toegenomen. In mei dit jaar doorbraken de prijzen voor het eerst het vroegere recordniveau van augustus 2008.

Er zijn vorige maand ook iets meer huizen verkocht dan een jaar terug. Cijfers van het Kadaster wijzen uit dat er 20.892 woningen van eigenaar verwisselden, goed voor een plus op jaarbasis van 0,5 procent. Toch zijn de woningverkopen duidelijk over hun piek heen. In de eerste acht maanden van 2018 zijn 145.507 woningen verkocht. Dat is ruim 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Die daling heeft te maken met het beperkte aanbod aan huizen die te koop staan.