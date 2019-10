‘Prijs energielabel A geschat op 22.000 euro’

Huizenbezitters die hun woning energiezuinig willen maken, gaan ervan uit duizenden euro’s kwijt te zijn voor aanpassingen. Om het energielabel A te krijgen, rekenen huiseigenaren gemiddeld op een kostenpost van 22.000 euro. Dat meldden economen van ABN AMRO na onderzoek.

Volgens de bank voelen negen op de tien huizenbezitters zich geremd om aanpassingen te doen. Behalve de hoge kosten speelt ook onduidelijkheid vanuit de overheid hier een grote rol. Zo is er geen vertrouwen in de haalbaarheid van het klimaatakkoord en is vooralsnog niet duidelijk wat het akkoord concreet betekent voor woningbezitters.

Minder dan de helft van de huiseigenaren heeft de voorbije jaren aanpassingen gedaan om hun woning duurzamer te maken. Dan gaat het bijvoorbeeld om de installatie van zonnepanelen, de aanschaf van een nieuwe HR-combiketel of het aanbrengen van isolerend glas. Circa een op de vijf huiseigenaren die aanpassingen heeft gedaan, zegt daar al meer dan 10.000 euro aan te hebben uitgegeven.

Dat huiseigenaren de kosten voor de verbouwing van hun woning van het huidige energielabel naar energielabel A hoog inschatten, komt volgens ABN-econoom Madeline Buijs vooral voort uit onduidelijkheid. Een grote meerderheid van de huizenbezitters heeft volgens haar behoefte aan meer informatie over de individuele gevolgen van het klimaatakkoord. Daarin is volgens Buijs een belangrijke rol weggelegd voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Zij kunnen duidelijkheid scheppen en handvatten bieden om verduurzaming van woningen te realiseren.