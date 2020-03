Prijs Brent-olie duikt onder 30 dollar

De prijs van Brent-olie is maandag korte tijd onder de 30 dollar per vat gedoken. Dat is het laagste niveau sinds januari 2016. De zorgen om de massale uitval van vluchten en sluiten van grenzen vanwege het nieuwe coronavirus hielden aan. Daardoor blijft de vraag naar olie veel lager dan normaal.

Daarnaast lijkt er nog geen einde te komen aan de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland. De financieel directeur van oliebedrijf Saudi Aramco Khalid al-Dabbagh zei dat hij tevreden is met de olieprijs rond de 30 dollar.

Een vat Brent-olie kostte maandag kort na de opening van Wall Street 30,20 dollar per vat. Dat is een daling van ruim 11 procent. De prijs van een vat Amerikaanse olie handelde al onder de 30 dollar-grens op 29,08 dollar.