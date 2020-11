Presidentsverkiezingen VS domineren drukke beursweek

De handel op de aandelenbeurzen zal komende week worden gedomineerd door de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ook gaat de aandacht nog steeds uit naar het almaar verder stijgende aantal coronabesmettingen in veel landen en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan.

Daarnaast zijn er een rentebesluit van de Federal Reserve en het belangrijke Amerikaanse banenrapport. In Amsterdam komen weer veel bedrijven met kwartaalcijfers en staat Air France-KLM in de schijnwerpers. KLM slaagde er dit weekend niet in van alle vakbonden toezeggingen te krijgen dat ze akkoord gaan met langere periodes van loonmatigingen. Dit als voorwaarden voor de steun van 3,4 miljard euro van het kabinet.

De Amerikaanse verkiezingen zijn op dinsdag. Beleggers wikken en wegen al langere tijd wat de meest gunstige uitslag zou zijn, een tweede termijn voor Donald Trump of een overwinning voor de Democraat Joe Biden, die voor ligt in de peilingen. Biden zou namelijk nog grotere stimuleringsmaatregelen willen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Het blijft overigens de vraag hoe snel een definitieve uitslag bekend is, omdat veel stemmen per post worden uitgebracht. Ook zou Trump bij verlies de uitslag kunnen aanvechten.

De Fed begint woensdag aan een tweedaagse beleidsvergadering, een dag later dan normaal. Er wordt niet verwacht dat de Amerikaanse koepel van centrale banken met nieuwe maatregelen tegen de coronacrisis komt, mede vanwege de verkiezingen in de Verenigde Staten. De Fed zal waarschijnlijk wel herhalen alles te zullen doen om de economie te helpen. De Bank of England komt ook met een rentebesluit.

Vrijdag wordt het banenrapport van de Amerikaanse overheid gepubliceerd. Andere macro-economische gegevens gaan bijvoorbeeld over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in Europa, China en de VS. Uit Duitsland komt informatie over de industrie.

Qua bedrijfscijfers is het op het Damrak deze week de beurt aan onder meer speciaalchemieconcerns Corbion en DSM, post- en pakketbedrijf PostNL, supermarktgigant Ahold Delhaize, ING, biotechnoloog Galapagos, staalproducent ArcelorMittal, bouwers BAM en Heijmans, tankopslagonderneming Vopak en maritiem dienstverlener Boskalis.

Uit het buitenland staan cijfers op de rol van bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappijen Ryanair en Lufthansa, de grote banken Commerzbank, Société Générale en BNP Paribas, autobouwers General Motors (GM) en BMW, chemieconcern Bayer, uitzender Adecco en taxidienst Uber Technologies.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde vrijdag op de laatste handelsdag van oktober 0,1 procent lager op 533,88 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 776,36 punten. Elders in Europa was een wisselend beeld te zien. Op Wall Street daalden de hoofdgraadmeters, na tegenvallende kwartaalberichten van de techreuzen Apple, Facebook en Amazon.