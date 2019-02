President Surinaamse centrale bank stapt op

De president van de Surinaamse centrale bank, Glenn Gersie, heeft zijn functie neergelegd. Dat gebeurde nadat hij een gesprek had met president Desi Bouterse en minister van Financiën Gillmore Hoefdraad.

Een reden is voor het terugtreden van de hoogste baas van de centrale bank is niet gegeven. Maar het Surinaamse bedrijfsleven en de oppositiepartijen toonden een week geleden al hun bezorgdheid na geluiden dat Gersie zou vertrekken. Die geruchten werden toen door verschillende ministers afgedaan als roddels en onzin.

Een eerste aanwijzing dat de regering andere mensen aan het roer wilde de centrale bank was er al eind januari. Toen werden twee commissarissen vervangen. Surinaamse oppositiepartijen zijn volgens lokale media inmiddels in spoedberaad bijeen gekomen. Zij vrezen dat de Surinaamse regering ongebreideld geld gaat uitgeven om kiezers voor zich te winnen. In mei 2020 zijn er verkiezingen in Suriname.