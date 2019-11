President-commissaris Unilever doet stap terug

President-commissaris Marijn Dekkers van Unilever doet per direct een stapje terug. Volgens het was- en levensmiddelenconcern wil hij zich kunnen concentreren op zijn groeiende verantwoordelijkheden als oprichter en voorzitter van investerings- en adviesbureau Novalis LifeSciences.

Dekkers, die in 2016 aantrad, blijft wel aan als commissaris van Unilever. De raad van commissarissen heeft Nils Andersen doorgeschoven om het toezichtsorgaan voor te zitten.

Andersen staat bekend als een ervaren bestuurder. Hij is ook al voorzitter van de raad van commissarissen van verfreus AkzoNobel. Daarnaast is hij commissaris bij het Britse olie- en gasconcern BP en president-commissaris bij de Deense retailer Salling Group. Andersen heeft besloten die laatste twee functies in maart neer te leggen.