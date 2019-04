„President China begin juni naar Washington”

De Chinese president Xi Jinping reist begin juni mogelijk af naar Washington om zijn handtekening te zetten onder een handelsakkoord met de Verenigde Staten. Dat schrijft de krant South China Morning Post op basis van ingewijden.

Er wordt al maanden onderhandeld over een overeenkomst door afgevaardigden van beide economische grootmachten. De Amerikaanse president Donald Trump sprak eerder al de hoop uit dat er op korte termijn een akkoord tussen de landen kan worden beklonken en dat Xi op korte termijn een bezoek zal brengen aan het Witte Huis.

Een deal zou het einde betekenen van de aanhoudende handelsspanningen tussen de landen, waarbij ze elkaar continu om de oren sloegen met voor miljarden aan importheffingen. Volgens de bron is een datum nog niet in beton gegoten. „Juni is een optie, maar het kan ook later zijn”, zo schrijft de krant.