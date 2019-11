President Centrale Bank Curaçao neemt ontslag

WILLEMSTAD (ANP) De interim-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de Nederlandse econoom Bob Traa (61), heeft zijn ontslag ingediend. Dat maakte de bank vrijdag bekend. Traa was dit jaar binnengehaald om orde op zaken te stellen, maar vertrekt ‘vanwege persoonlijke omstandigheden’.

Rond het ambt was eerder veel gedoe. Jarenlang was Emsley Tromp centralebankpresident op de eilanden. Een paar jaar terug moest hij de post neerleggen. Hij werd verdacht van belastingfraude, maar is inmiddels vrijgesproken.

Daarna volgden twee interim-bestuurders, waarop Traa werd binnengehaald als puinruimer. Hij werkte dertig jaar voor het Internationaal Monetair Fonds.

De regeringen van Curaçao en Sint Maarten lieten na om binnen de vereiste drie maanden te reageren op de aanbeveling van Traa door de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank. Als gevolg daarvan kon hij niet worden benoemd als president, maar ging hij aan de slag als interim-president. Het is niet bekend of dat de reden is dat hij opstapt. Traa legt op 31 december officieel zijn functie neer.