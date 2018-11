Premier Rutte opnieuw bij pensioenoverleg

De persoonlijke bemoeienis van premier Mark Rutte bij het pensioenoverleg heeft woensdag nog niet tot een akkoord geleid. Hij schoof deze week inmiddels twee keer aan bij de onderhandelende partijen.

Rutte hoopte verdere stappen te zetten richting een pensioenakkoord. Hij wilde woensdagavond na afloop niets zeggen over hoe lang de besprekingen nog duren. Hij sprak over een prettig gesprek, maar liet verder niets los.

Dat de premier twee keer in een week aanschuift bij het overleg, geeft wel aan dat het in een cruciale fase zit. Zelf zei Rutte dat aan zijn aanwezigheid geen conclusies moeten worden verbonden. „Er zit geen groot plan achter, soms schuif ik aan.”

Muurvast

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) spreekt al maanden met werkgevers en bonden over vernieuwing van het pensioenstelsel: „Ik ben zeer gemotiveerd om er uit te komen. Het is altijd spannend.”

Twee weken geleden zaten de gesprekken muurvast. Het kabinet is de werkgevers en vakbonden inmiddels op een aantal punten tegemoetgekomen. Zo is het bereid de pensioenleeftijd minder snel te laten stijgen en wil het deeltijdpensioen aantrekkelijker maken. Groot pijnpunt is een regeling voor een verplicht of vrijwillig zzp-pensioen.

Zodra de partijen een akkoord hebben gesloten, wordt dit voorgelegd aan de achterban van de vakbonden. De onderhandelingen zouden donderdag verder gaan.