Praktische mbo’er snelst aan het werk

Mbo-studenten die veel praktijkervaring opdoen, hebben na afronding van de opleiding vaker werk dan mbo’ers die voor het merendeel van de week naar school gaan. dat geldt voor zowel de wat oudere als voor de jongere schoolverlater, bleek maandag uit cijfers van het CBS.

Het statistiekbureau onderzocht de arbeidsmarktpositie van mbo’ers vanuit schooljaar 2012/2013 direct en vier jaar na het verlaten van het onderwijs.

Bijna 9 op de 10 schoolverlaters die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgde, had direct werk na het afronden van de opleiding. Zij combineerden vier dagen werk met een dag school. Van de studenten die de beroepsopleidende leerweg (bol) volgde en praktijkervaring met stages opdeed, had 67 procent meteen werk. Met 96 procent waren bbl’ers met een opleiding op niveau 4 het vaakst meteen aan de slag. De technische opleidingen waren het populairst onder ruim een kwart (28 procent) van de bbl’ers. Daarna volgen zorg- en welzijnsopleidingen (26 procent) en studies in de richting dienstverlening (21 procent), zoals horeca, toerisme en transport.