PPG geeft jacht op AkzoNobel voorlopig op

Het Amerikaanse verfbedrijf PPG Industries zet het overnamebod op zijn Nederlandse branchegenoot AkzoNobel voorlopig niet door.

De Amerikanen hadden uiteindelijk omgerekend ruim 26 miljard euro over voor AkzoNobel, maar werden telkens de deur gewezen. Het bedrijf moest uiterlijk donderdag een formeel biedingsbericht indienen bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daar ziet het concern van af, waardoor het in ieder geval zes maanden geen stappen mag zetten richting het Nederlandse verf- en chemiebedrijf.

Als PPG wel een concept van zijn biedingsbericht had ingediend bij de AFM zonder een deal met het bestuur en de commissarissen van Akzo, dan had het een vijandige stap gezet.

PPG gaf aan vorige week een laatste poging te hebben gedaan om met Akzo om tafel te gaan. Dat gebeurde onder meer via een brief. Het bestuur van AkzoNobel gaf daar geen reactie meer op. „Wij vinden nu dat het in het beste belang van PPG en haar aandeelhouders is om ons voorstel aan AkzoNobel voor nu in te trekken”, aldus PPG in een verklaring.

AkzoNobel wees meermaals op de meer dan vijftig mededingingsautoriteiten in verschillende landen die zich over een deal zouden moeten buigen. Bij een vijandig bod, dat dus niet door beide partijen is voorbereid, wordt het risico op bezwaren alleen maar groter. Een gestrand bod zou honderden miljoenen euro’s schade veroorzaken.

Met de terugtrekkende beweging van PPG komt voorlopig een einde aan een harde strijd. Ook de activistische aandeelhouder Elliott, die samen met enkele andere investeerders vond dat Akzo en PPG wel om tafel moest, bemoeide zich ermee. Dat leidde tot een juridisch gevecht, waarbij Elliott en consorten wilden dat de voorzitter van de raad van commissarissen vertrok. Elliott werd echter door de rechter in het ongelijk gesteld.