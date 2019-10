Powell praat Wall Street naar groen slot

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst gesloten. Beleggers verwerkten een al verwachte renteverlaging van de Federal Reserve en de toelichting daarop door voorzitter Jerome Powell. Eerder op de dag waren er ook nog meevallende cijfers over de economische groei en de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 27.186,69 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,3 procent tot 3046,77 punten, opnieuw een record. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte ook 0,3 procent aan tot 8303,98 punten.

De Fed verlaagde het belangrijkste rentetarief met een kwart procentpunt, na al twee renteverlagingen eerder dit jaar. Verder hintte de koepel van Amerikaanse centrale banken op een pauze dit jaar in verdere rentestappen. Tijdens een toelichting van voorzitter Powell liepen de beurskoersen wat op.

Aan het handelsfront viel een geplande handelsontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in het water. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens een top in Chili, maar die is wegens interne onrust in Chili geschrapt. Het Witte Huis zei echter dat aan het tijdspad van de handelsdeal niets verandert.

Bij de bedrijven steeg de waarde van GE 11,5 procent. Het industrieconcern leed weliswaar opnieuw een groot verlies in het afgelopen kwartaal, maar presteerde wel beter dan verwacht. Ook werd GE positiever over de vrije kasstroom dit jaar.

Fastfoodbedrijf Yum Brands zakte 5,8 procent. Vooral de omzet van dochteronderneming Pizza Hut viel tegen. Verder kwam onder meer speelgoedfabrikant Mattel (plus 13,8 procent) met cijfers. Nabeurs staan onder meer Facebook en Apple op de planning.

Topman van Boeing Dennis Muilenburg was opnieuw in het Amerikaanse congres om aan de tand gevoeld te worden over de catastrofale problemen met de 737 MAX. Het aandeel ging 0,8 procent omlaag.

De euro noteerde op 1,1145 dollar, tegen 1,1123 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 54,94 dollar. De prijs van Brentolie zakte met 1,6 procent tot 60,58 dollar.