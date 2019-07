Powell helpt Nikkei vooruit

De Japanse effectenbeurs is donderdag met winst geëindigd. Beleggers verwerkten de uitlatingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die liet weten dat de Federal Reserve klaarstaat om in te grijpen om de economie te ondersteunen. Kenners zien hierin een bevestiging dat er binnenkort een renteverlaging komt. Ook de andere beurzen in de Aziatische regio gingen vooruit.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent hoger op 21.643,53 punten. Japan Post Insurance zakte ruim 6 procent en bereikte het laagste niveau ooit. Het bedrijf bevestigde fouten te hebben gemaakt bij meer dan 90.000 verzekeringspolissen. Yaskawa Electric klom 0,4 procent in afwachting van de kwartaalcijfers van de Japanse maker van elektronische apparatuur. De maker van spelcomputers Nintendo steeg meer dan 4 procent, na de introductie van de nieuwe draagbare spelcomputer Nintendo Switch Lite, een goedkopere versie van de Nintendo Switch.

De Chinese beurzen wonnen terrein. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent in de plus en de beurs in Shanghai dikte 0,1 procent aan. De Kospi in Seoul klom 1,4 procent. In Australië ging de All Ordinaries 0,4 procent hoger de dag uit.