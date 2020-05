Powell: economie VS kan teruglopen met 20 tot 30 procent

Het sluiten van bedrijven in de VS door de coronaviruspandemie kan de Amerikaanse economie dit kwartaal „makkelijk” doen instorten met 20 tot 30 procent. Dat zei president Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank zondag (lokale tijd).

Hoewel de werkloosheid zou kunnen oplopen tot 20 tot 25 procent, een teruggang die sinds de jaren dertig van de vorige eeuw niet meer is waargenomen, verwacht Powell dat het land een nieuwe depressie zal vermijden.

„Ik denk dat de kans groot is dat er in het derde kwartaal een positieve groei zal zijn”, vertelde Powell tijdens het CBS-programma 60 Minutes. Maar hij waarschuwde dat het nog wel enige tijd kan duren voordat alles weer normaal is. En dat de VS mogelijk niet volledig herstellen als er geen vaccin komt tegen Covid-19.

De centralebankdirecteur verwacht dat „het even duurt voordat we terug zijn. Het kan tot eind volgend jaar duren. We weten het echt niet.” Ook is volgens hem van belang hoe consumenten reageren. „Om de economie volledig te laten herstellen, zullen mensen volledig zelfverzekerd moeten zijn en dat moet misschien wachten op de komst van een vaccin.”

Sinds februari zijn meer dan 36 miljoen Amerikanen hun baan kwijtgeraakt toen er allerlei beperkingen werden opgelegd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Talloze bedrijven koersen af op een faillissement, terwijl staten en steden worden geconfronteerd met begrotingstekorten die een tweede ontslaggolf in de publieke sector kan veroorzaken.

Om de schade te beperken is de rente verlaagd tot nul. President Donald Trump zette eind maart zijn handtekening onder een steunpakket ter waarde van 2,2 biljoen dollar, waarmee onder meer kleine ondernemingen steun kunnen krijgen op het gebied van loonbetalingen.