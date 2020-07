Potentiële olierijkdom voor arm Guyana

Guyana, een van de armste landen van Zuid-Amerika, zou een van ’s werelds rijkste kunnen worden sinds er oliereserves ontdekt zijn die miljarden waard zijn.

Oliereus ExxonMobil ontdekte vijf jaar geleden een olieveld op ongeveer 200 kilometer uit de kust van Guyana, een land met 780.000 inwoners in het noordoosten van Zuid-Amerika.

De olie is van de felbegeerde, lichtzoete ruwe variëteit en is gemakkelijk toegankelijk. Guyana zou rond 2050 al meer olie per hoofd van de bevolking uit de bodem kunnen pompen dan Koeweit. De bevolking ziet voorlopig echter nog niets van die rijkdom.