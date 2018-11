Postzegels in België stevig in prijs omhoog

Belgische postzegels gaan met ingang van volgend jaar stevig in prijs omhoog. Wie zijn brief in België de volgende werkdag afgeleverd wil hebben, zal daarvoor 15 procent meer moeten betalen dan nu. Daarmee stijgen de prijzen bij de zuiderburen harder dan in Nederland.

De zogeheten priorzegels van het Belgische postbedrijf Bpost kosten straks 1 euro per stuk. Bijzonder is dat de Belgen hun tarieven gaan variëren afhankelijk van de leveringstermijn. Bij een goedkopere zegel van 95 cent brengt de postbode de brief binnen maximaal drie werkdagen. Een pennenvriend in het buitenland wordt eveneens duurder voor Belgen. De prijs voor een zegel van een gewone brief binnen Europa stijgt van 1,36 naar 1,46 euro.

PostNL meldde onlangs dat een postzegel in Nederland vanaf januari 87 cent kost. Dat is nog geen 5 procent meer dan het huidige tarief van 83 cent. De basisprijs voor brieven naar het buitenland gaat hier van 1,40 naar 1,45 euro.