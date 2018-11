Postzegelprijs gaat omhoog

De postzegel voor brieven in Nederland kost vanaf januari 87 eurocent. Dat is momenteel nog 0,83 euro. De stijging van 4,8 procent valt ruim binnen de door toezichthouder ACM vastgestelde tariefruimte, aldus postbezorger PostNL maandag.

Het basistarief voor brieven naar het buitenland wordt 1,45 euro, dat was 1,40 euro. Het tarief voor de postzegelcode blijft 0,83 euro. Bij frankeren met de frankeermachine verandert het tarief van 0,77 euro naar 0,81 euro. „Het gematigd verhogen van de postzegelprijs is nodig om de post voor iedereen in Nederland betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden”, aldus Resi Becker, directeur Mail Nederland.

De decemberzegel is ook dit jaar 0,05 euro goedkoper dan de reguliere postzegel van 2018, zo meldt PostNL verder. Het gaat daarbij om 0,78 euro voor kerstpost tot 50 gram. De decemberzegels zijn vanaf 5 november te verkrijgen.

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks vast met hoeveel procent de tarieven voor het basispakket aan postdiensten mogen stijgen.