PostNL zet opmars op Damrak voort

PostNL kende ook woensdag een uitstekende beursdag, na de ook al stevige winst een dag eerder. De opgepoetste verwachtingen hielden beleggers enthousiast. Over het algemeen waren beleggers op de Europese beurzen wat terughoudend. Dit na het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump de stekker trok uit de onderhandelingen over een nieuw steunpakket in de VS.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent lager op 554,60 punten. De MidKap klom, aangevoerd door PostNL, 0,2 procent tot 836,17 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent, terwijl Frankfurt 0,2 procent steeg.

PostNL (plus 5,5 procent) was weer de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen. De post- en pakketbezorger beloofde na het ophogen van de verwachtingen voor dit jaar zijn dividenduitkering weer te hervatten. Volgens vakbond FNV zou het zijn personeel structureel moeten belonen. Het aandeel PostNL won een dag eerder ook al 12 procent.

In de AEX-index was staalconcern ArcelorMittal een sterke stijger met een winst van 3 procent. De Europese Unie heeft voor een periode van vijf jaar nieuwe tarieven opgelegd voor platgewalst roestvrij staal uit China, Taiwan en Indonesië. Dit moet het dumpen van staal uit deze landen op de Europese markt tegengaan.

Heineken (plus 3,5 procent) ging aan kop bij de hoofdfondsen. De brouwer profiteerde van een adviesverhoging door zakenbank Jefferies. De marktkenners waren ook positief over concurrent AB InBev, die beter presteert dan verwacht. ’s Werelds grootste brouwer won in Brussel 1,7 procent.

Just Eat Takeaway won een fractie. Aandeelhouders van de maaltijdbezorger gingen akkoord met de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub. Aandeelhouders van de Haagse zakenbank NIBC stemden op hun beurt in meerderheid in met de overname van het bedrijf door Blackstone. Het aandeel verloor 0,5 procent.

In Frankfurt klom Dialog Semiconductor bijna 3,2 procent. Het Duitse chipbedrijf verwacht in het derde kwartaal zijn omzetdoelstelling te overtreffen. Tesco noteerde licht lager Londen. Het Britse supermarktconcern zag de winst in de eerste jaarhelft flink dalen door hogere kosten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het bedrijf verwacht echter dat het operationele resultaat over het gehele boekjaar minstens gelijk zal zijn aan vorig jaar.

De euro stond op 1,1769 dollar, tegenover 1,1786 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent goedkoper op 39,64 dollar. Brentolie daalde 2,1 procent in prijs tot 41,74 dollar per vat.