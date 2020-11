PostNL zakt op groen Damrak

Het aandeel PostNL ging maandag in de uitverkoop op het Damrak, na tegenvallende kwartaalcijfers van het postbedrijf. Air France-KLM herstelde zich van een eerder tikje omdat staatssteun voor KLM onzeker werd. Kiadis Pharma maakte daarentegen een forse koerssprong dankzij een overnamebod van de Franse farmaceut Sanofi. De Europese beurzen stonden licht in het groen. Beleggers bleven voorzichtig door de nieuwe lockdownmaatregelen in veel Europese landen. Ook werd uitgekeken naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op dinsdag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 535,51 punten. De MidKap won ook 0,3 procent, tot 778,52 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,2 procent.

PostNL (min 7,6 procent) was hekkensluiter bij de middelgrote bedrijven. De post- en pakketbezorger boekte ook in het derde kwartaal meer omzet. De groei was vooral te danken aan de pakketdivisie, die blijft profiteren van de coronacrisis. Volgens analisten viel de winstgevendheid echter lager uit dan verwacht. Speciaalchemiebedrijf Corbion behoorde tot de kopgroep met een plus van 3,5 procent na een goed ontvangen handelsbericht.

Air France-KLM steeg 2,5 procent, na een fors openingsverlies. Luchtvaartmaatschappij KLM slaagde er dit weekend niet in van alle vakbonden toezeggingen te krijgen dat ze akkoord gaan met langere periodes van loonmatigingen. Die toezeggingen zijn nodig om het tweede deel van het steunpakket van de Nederlandse overheid te ontvangen.

In de AEX behoorde Unibail-Rodamco-Westfield tot de staartgroep, met een verlies van 2,6 procent. Het vastgoedconcern waarschuwde in een handelsbericht dat de nieuwe maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, de prestaties en het resultaat kunnen raken in het vierde kwartaal. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway was de sterkste stijger met een winst van 2,5 procent.

Kiadis Pharma werd op de lokale markt 235 procent meer waard. Sanofi wil het biotechnologiebedrijf overnemen voor 308 miljoen euro. Het bestuur van Kiadis staat achter het bod van de Franse farmaceut. In Dublin daalde Ryanair 1 procent. De Ierse luchtvaartmaatschappij leed door de virusuitbraak een verlies in het eerste halfjaar.

De euro was 1,1625 dollar waard, tegenover 1,1651 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,3 procent tot 34,25 dollar. Brentolie kostte 3,8 procent minder op 36,50 dollar per vat.