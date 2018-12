PostNL wil FNV-acties bij rechter stoppen

PostNL sleept vakbond FNV voor de rechter. De post- en pakketbezorger wil voorkomen dat er stakingen worden georganiseerd die de bezorging tijdens de drukke eindejaarsperiode in gevaar kunnen brengen.

Volgens PostNL kunnen stakingen in het hoogseizoen tot „onevenredige schade en risico’s” leiden. Daarom gaat het bedrijf nu bij de rechtbank in Den Haag een zaak aanspannen in een poging te voorkomen dat vakbondsacties in de komende drie weken plaatsvinden. „Door dit moment te proberen een staking te organiseren, valt de FNV de belangen van onze klanten, het bedrijf en haar werknemers aan, die zij beweert te vertegenwoordigen”, aldus PostNL in een verklaring.

FNV kondigde recent werkonderbrekingen aan, omdat PostNL niet inging op een ultimatum voor toezeggingen over een nieuwe cao. Acties staan voor donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 december op de rol en mogelijk in de periode daarna ook. Die gaan vooralsnog gewoon door, aldus de bond. Bestuurder Etienne Haneveld van FNV heeft vertrouwen in de uitkomst van het kort geding. „Als we actie voeren is er echt wel iets aan de hand”.

De drie andere bonden die met PostNL onderhandelen over een nieuwe cao, zien niets in actievoeren en praten door. De drie partijen vinden het ook een brug te ver om juist in de drukke periode rond kerst en oud en nieuw acties te organiseren. Die kunnen PostNL dusdanig hard raken dat ook de werkgelegenheid bij het bedrijf in gevaar komt, waarschuwden ze in een gezamenlijke brief aan hun leden.