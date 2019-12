PostNL wil voormalig PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert benoemen tot commissaris. Ook draagt het postbedrijf Jeroen Hoencamp voor als toezichthouder. Hoencamp is topman van telecombedrijf VodafoneZiggo.

De nominaties worden voorgelegd op de aandeelhoudersvergadering van PostNL in april volgend jaar. Melkert en Hoencamp nemen dan de plek over in de raad van commissarissen van Frank Rövekamp en Jacques Wallage. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.