PostNL vraagt aandeelhouders niet naar vergadering te komen

Postbedrijf PostNL vraagt zijn aandeelhouders vanwege het coronavirus weg te blijven van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Ze kunnen de bijeenkomst, die 14 april gepland staat, volgen via een videoverbinding en per volmacht of elektronisch stemmen.

PostNL heeft verder besloten alle aankleding rond de vergadering achterwege te laten. Zo is er geen lunch en ook geen receptie na afloop. Bij de aandeelhoudersvergadering zijn bovendien maar een beperkt aantal commissarissen lijfelijk aanwezig. Ook zijn de commissarissen en de raad van bestuur niet beschikbaar voor een praatje of het beantwoorden van vragen buiten de vergadering om.