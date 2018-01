PostNL uitblinker op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag licht vooruit. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden licht in het groen. Beleggers kijken vooral naar Wall Street, waar de handel na een lang weekeinde weer van start gaat. Op het Damrak profiteerde PostNL van een adviesverhoging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 561,55 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 842,86 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,1 procent.

In de MidKap stond postbedrijf PostNL bovenaan met een plus van 3,7 procent na een adviesverhoging door KBC Securities. Roestvrijstaalmaker Aperam sloot de rij met een min van 1,3 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 1,5 procent. Sterkste daler was kabel- en telecomconcern Altice met een min van 1,5 procent. Shell won 0,1 procent. Het olie- en gasconcern heeft in de Verenigde Staten een belang genomen van 43,83 procent in Silicon Ranch, een ontwikkelaar van beheerder van zonneparken. Met de deal is een bedrag tussen de 193 miljoen en 217 miljoen dollar gemoeid.

Bij de kleinere bedrijven zakte TIE Kinetix 3,1 procent. De voltallige raad van commissarissen van het softwarebedrijf is per direct opgestapt vanwege een verschil van inzicht met enkele grote aandeelhouders. De commissarissen kunnen zich niet vinden in de huidige strategie van de beursgenoteerde onderneming.

Beter Bed won 0,5 procent. De beddenverkoper wil John Kruijssen benoemen als topman. Kruijssen is sinds 2015 topman van Detailresult Groep, waar de supermarktketens Dirk van den Broek en Dekamarkt onder vallen.

In Frankfurt klom Hugo Boss 3 procent. Het Duitse modehuis heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug. In de laatste maanden van het jaar, inclusief de belangrijke feestdagenperiode, ging de omzet met 5 procent omhoog.

BP zakte in Londen 0,9 procent. De Britse oliemaatschappij zet nog eens 1,4 miljard euro opzij voor de betaling van schadeclaims die voortvloeien uit een ramp op een van zijn boorplatforms in de Golf van Mexico in 2010.

De euro was 1,2246 dollar waard, tegen 1,2264 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 64,38 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,6 procent tot 69,85 dollar per vat.