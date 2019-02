PostNL test bezorging voor Jumbo in Groningen

PostNL neemt drie maanden lang de bezorging van de Jumbo Foodmarkt in Groningen op zich. De postbezorger brengt in de avonduren boodschappen van de supermarkt thuis bij klanten in de stad en directe omgeving.

Het gaat om een proef, waarbij de Rijksuniversiteit Groningen is betrokken. Onderzoekers van de universiteit kijken onder meer naar de milieueffecten en de klantbeleving.

In de proefperiode brengen de uitgekozen bezorgers van PostNL alleen maar boodschappen van Jumbo rond. Als het experiment succesvol blijkt, overweegt PostNL in de toekomst dit soort activiteiten verder uit te breiden en de boodschappendienst te combineren met de bezorging van andere pakketten.