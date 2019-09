PostNL straalt op Damrak

Het aandeel PostNL zat maandag stevig in de lift op de Amsterdamse beurs na toestemming van de overheid om concurrent Sandd over te nemen. De Europese beurzen openden overwegend licht lager. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond de Amerikaans-Chinese handelsvete, de afzettingsprocedure van president Donald Trump en de brexit in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de min op 576,55 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 829,80 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent.

In de MidKap dikte PostNL 8,5 procent aan. Het postbedrijf krijgt onder strenge voorwaarden alsnog toestemming om concurrent Sandd over te nemen. Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) vrijdag besloten. Zij gaat daarmee in tegen het oordeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die eerder deze maand besloot geen vergunning te verlenen voor de fusie.

KPN zakte 2 procent bij de hoofdfondsen. Het telecomconcern trekt de beoogde aanstelling van Dominique Leroy tot bestuursvoorzitter in. Volgens KPN is de duur van de procedures in België, waar de voormalige topvrouw van Proximus door justitie wordt onderzocht vanwege een omstreden aandelenverkoop, „onduidelijk en onvoorspelbaar”.