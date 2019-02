PostNL stopt met contracting in sorteercentra

PostNL stopt met het inzetten van personeel via onderaannemers in zijn pakketsorteercentra. Behalve vaste medewerkers worden er voortaan alleen uitzendkrachten ingezet, zo werd dinsdag bekend.

De stap zet het postbedrijf omdat het naar eigen zeggen veel waarde hecht aan een gelijke beloning voor pakketsorteerders. Ook wil het bedrijf stelling nemen in de maatschappelijke discussie over het zogeheten ‘contracting’.

PostNL start dit jaar met de afbouw van het aantal mensen dat via n de sorteercentra werkt. Uiterlijk volgend jaar moeten alle sorteercentra helemaal om zijn. Nu zijn er nog meer pakketsorteerders in dienst via andere bedrijven dan dat er via uitzendbureaus aan de slag zijn. Vakbond FNV claimde dat PostNL via contracting-partijen zijn pakketsorteerders onderbetaalde. Dat gebeurde onder meer via Tempo Team. Dat uitzendbureau kondigt nu aan in de loop van dit jaar te stoppen met outsourcing.

Op de constructie was overigens in doorsnee veel kritiek. Bedrijven zouden miljoenen verdienen door cao-werknemers te ontslaan om vervolgens via de contractor, vaak een dochter van een uitzendbureau, toch weer mensen in te huren. Bij deze vorm van ‘contracting’ is het bedrijf veel minder geld kwijt aan loonkosten.