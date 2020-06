PostNL: postfusie met Sandd kan niet ongedaan gemaakt worden

Dat de rechter een streep zet door de vergunning die is verleend voor de fusie van postbedrijven PostNL en Sandd betekent niet dat de fusie van de baan is. Volgens PostNL is dat ook niet mogelijk omdat de integratie van Sandd al is afgerond en al het personeel al sinds februari dit jaar onder de paraplu van PostNL post bezorgt.

Ontvlechten is onmogelijk en ongewenst, gelet ook op de postbezorgdiensten die PostNL in de lucht moet houden, aldus het bedrijf. De Universele Postdienst (UPD) is in de wet vastgelegd met als doel te zorgen dat het versturen en ontvangen van post voor iedereen in Nederland toegankelijk blijft. De Nederlandse overheid heeft PostNL aangewezen om de UPD uit te voeren.

Een woordvoerder van PostNL legt uit dat het postbedrijf in deze kwestie eigenlijk geen partij is en dat het de beslissing van Economische Zaken is geweest, waar de rechter nu vraagtekens bij zet. Ook omdat het departement andere bedrijven in de sector te weinig kans heeft gegeven hun standpunten duidelijk te maken.

PostNL heeft er vertrouwen in dat het kabinet zorgvuldig zal handelen. Het bedrijf zegt de beslissing van Den Haag af te wachten. De zegsman weigert in te gaan op scenario’s over het eventueel wel moeten ontvlechten van de postbedrijven. „De consolidatie was essentieel voor de postvoorziening”, zo klinkt het.