PostNL positiever over cijfers en hervat dividenduitkering

Post- en pakketbezorger PostNL is positiever gestemd over zijn resultaten voor heel 2020 en gaat zijn dividenduitkering weer hervatten. Daarnaast geeft het bedrijf zijn werknemers een extraatje van 250 euro vanwege het harde werk tijdens de coronacrisis. Door de virusuitbraak werd veel meer online besteld en daar profiteerde PostNL van.

Het bedrijf rekent nu op een genormaliseerde brutowinst van minstens 175 miljoen euro in 2020. In juli krikte PostNL zijn winstprognose ook al op. Toen werd aangegeven dat werd uitgegaan van een bedrijfsresultaat sterk boven de 110 miljoen tot 130 miljoen euro die het eerder voorspelde.

PostNL zegt dat in het derde kwartaal de sterke operationele prestaties hebben doorgezet. Daarnaast wordt gemeld dat een sale- en leaseback-overeenkomst is gesloten voor vier postsorteercentra in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Den Bosch en het internationale sorteercentrum in Den Haag ter waarde van 150 miljoen euro. De deal werd gesloten met de Nederlandse vastgoedinvesteerder Urban Industrial.

„Onze financiële positie is aanzienlijk verbeterd dankzij de sterke operationele resultaten en de sale- en leaseback-transactie die we vandaag hebben aangekondigd. Het doet mij goed om aan te kondigen dat we verwachten om dividend te kunnen uitkeren over 2020”, zegt topvrouw Herna Verhagen van PostNL.

De extra uitbetaling van 250 euro is voor voltijdwerknemers in Nederland. Het gaat volgens PostNL om een beloning voor de buitengewone inzet sinds de start van de pandemie. PostNL gaat in gesprek met de bezorgondernemers om ook hun pakketbezorgers iets extra’s te geven. Datzelfde gaat het bedrijf bespreken met de sociale werkvoorzieningbedrijven waarmee wordt samengewerkt.

PostNL zegt wel dat er meer onzekerheden lijken te komen vanwege de tweede coronagolf. „Het zicht op het vierde kwartaal, voor PostNL het belangrijkste kwartaal van het jaar, en op 2021 blijft beperkt en is afhankelijk van eventuele nieuwe coronamaatregelen, een potentieel hoger ziekteverzuim en daarnaast macro-economische ontwikkelingen en het consumentenvertrouwen. Dit kan de bestedingen tijdens de feestdagen, maar ook in 2021, beïnvloeden”, aldus het bedrijf.