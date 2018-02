PostNL onderuit op positief Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam ging maandag over een breed front vooruit. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden in het groen na de koerswinsten op Wall Street. Op het Damrak ging postbezorger PostNL stevig onderuit na de bekendmaking van zijn jaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de plus op 538,54 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 824,40 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 0,9 procent aan.

PostNL kelderde 15 procent in de MidKap. Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal, ondanks verder dalende postvolumes, meer omzet. Beleggers struikelden echter over de genoemde impact van regelgeving voor de postmarkt die PostNL 50 miljoen tot 70 miljoen euro zal kosten. Het postbedrijf verlaagde de prognoses voor de resultaten in de nabije toekomst.

TomTom (plus 2,2 procent) was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven. De navigatiedienstverlener gaat samenwerken met de Duitse softwaremaker voor de auto-industrie Elektrobit. De twee bedrijven gaan hun kennis op het gebied van zelfrijdende voertuigen samenvoegen. Uit de samenwerking tussen TomTom en de Continental-dochter moet een evaluatie- en ontwikkelingsplatform ontstaan.

Bij de hoofdfondsen prijkte kabel- en telecomconcern Altice bovenaan met een winst van 3,1 procent. Ahold Delhaize won 1,2 procent. Volgens de Belgische krant De Standaard wordt topman Dick Boer opgevolgd door ex-Delhaize-topman en huidig vice-topman van het gecombineerde bedrijf Frans Muller. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX waren de enige dalers met minnen van 0,6 en 0,2 procent.

Deutsche Bank klom 0,8 procent. De grootste bank van Duitsland gaat zijn vermogensbeheertak DWS zo snel mogelijk naar de beurs brengen. In 2012 probeerde Deutsche Bank al het grootste deel te verkopen, maar staakte die verkoop toen het niet genoeg geld kon krijgen.

In Londen won AB Foods, eigenaar van kledingketen Primark, ruim 1 procent. De relatief warme herfst heeft de verkopen van Primark geen goed gedaan. Wel werd de week voor kerst een recordomzet gedraaid en ook het begin van de voorjaarsverkoop was bemoedigend.

De euro was 1,2316 dollar waard, tegen 1,2291 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 63,52 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 67,26 dollar per vat.