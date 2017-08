PostNL onderuit op Damrak

PostNL was maandag de gebeten hond op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel flink lager nadat het postbedrijf bij de bekendmaking van zijn tweedekwartaalcijfers de winstverwachting voor 2017 aanscherpte.

PostNL was met een koersverlies van 5,1 procent met afstand de grootste daler bij de middelgrote fondsen. De onderneming kampt met toenemende concurrentie op de postmarkt. Dat zou onder meer samenhangen met regelgeving die het postbedrijf verplicht zijn netwerk voor bulkpost open te houden voor andere bezorgers.

Over de gehele linie gingen de beursgraadmeters licht hoger de handel uit. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent in de plus op 531,41 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 810,32 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen respectievelijk 0,3 en 0,1 procent. De DAX in Frankfurt bleef wel achter met een min van 0,3 procent, na een onverwachte daling van de Duitse industriële productie in juni.

Verder viel op dat grondstofbedrijven in heel Europa in trek waren door een prijsstijging van koper en ijzererts. In de AEX eindigde staalfabrikant ArcelorMittal met een winst van 4,7 procent bovenaan, terwijl roestvrijstaalbedrijf Aperam (plus 2,3 procent) bij de winnaars hoorde in de MidKap. In Londen deden de Britse mijnbouwers goede zaken. Anglo American won 3,1 procent en BHP Billiton klom 2,3 procent.

Paddy Power Betfair was juist een grote verliezer in de Britse hoofdstad. De gokgigant speelde bijna 5 procent kwijt vanwege een vertrek van de topman. Bij investeerders zijn hierdoor twijfels ontstaan of het bedrijf nog wel aan de groeiverwachtingen kan voldoen.

In Milaan was Banco BPM een opvallende winnaar. Het aandeel ging na het openen van de boeken zo’n 2,5 procent omhoog.

Er was ook nog overnamenieuws. Fresenius Medical Care zakte in Frankfurt een kleine 2 procent. Het Duitse medische bedrijf neemt zijn Amerikaanse branchegenoot NxStage Medical over. Fresenius, de grootste aanbieder van dialyseproducten en -diensten ter wereld, betaalt ongeveer 2 miljard dollar in aandelen voor de overname.

De euro was 1,1788 dollar waard, tegen 1,1748 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent tot 48,77 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 51,64 dollar per vat.