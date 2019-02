PostNL neemt Sandd over

PostNL neemt zijn concurrent Sandd over. Daardoor komt vrijwel de hele postmarkt in handen van één partij.

Sandd is bij de overname op 130 miljoen euro gewaardeerd, meldde PostNL maandag.

Bovenop dat bedrag betaalt het postbedrijf volgens het ANP nog eens tussen de 60 en 80 miljoen euro.

PostNL neemt de 19.000 werknemers –onder wie 16.000 postbezorgers– van Sandd over en ook 23 locaties. PostNL heeft zelf 38.000 medewerkers, onder wie 18.000 bezorgers. Het is niet gezegd dat de combinatie de komende jaren alle bezorgers nodig blijft houden.PostNL blijft rekenen op een afnemend postvolume en het bedrijf zal zich daaraan aanpassen, liet topvrouw Herna Verhagen weten.

De overname moet worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat kan een probleem worden omdat PostNL en Sandd gezamenlijk vrijwel de hele markt voor briefbezorging in handen hebben.

Consolidatie

Politiek is er echter veel steun voor de consolidatie. Verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) liet vorig jaar al doorschemeren dat zij bereid is haar bevoegdheid te gebruiken om een eventueel verbod terug te draaien.

PostNL zegt niet te weten wanneer de ACM een beslissing neemt. De toezichthouder heeft daar zeventien weken voor, maar kan bij vragen aan de bedrijven de klok tussentijds stil zetten.

Zowel PostNL als Sandd heeft te lijden onder de afnemende markt voor briefpost. PostNL zit daarbij vast aan vrijwel dagelijkse bezorging, wat leidt tot hoge kosten. Sandd brengt op minder dagen post rond, maar werd eind vorig jaar door de rechter verplicht zijn personeel volgens de transport-cao te gaan betalen.

Volgens PostNL-topvrouw Verhagen wordt met het samengaan van de twee concurrenten „het fundament voor een duurzame Nederlandse postdienstverlening zeker gesteld”. Haar Sandd-collega Ronald van de Laar geeft aan trots te zijn op zijn bedrijf, maar realistisch te moeten blijven. „Er is geen andere manier om de continuïteit van de postdienstverlening in Nederland in stand te houden.”

Vakbond FNV Publiek Belang noemt het samengaan van PostNL en Sandd goed nieuws. Bestuurder Ger Deleij: „Hier hebben we jarenlang voor gestreden. Wij gaan nu zo snel mogelijk afspraken maken met PostNL over de sociale gevolgen van het fusieproces. Het opvangen van die gevolgen voor de medewerkers is cruciaal.”

Pakketbezorging

PostNL maakte maandag ook zijn jaarcijfers bekend. De omzet steeg vooral dankzij de bezorging van pakketten met 47 miljoen euro naar een kleine 2,8 miljard. De winst liep terug van 179 miljoen in 2017 naar 127 miljoen euro. In het vierde kwartaal, het drukste voor de pakketbezorging vanwege de feestdagen en uitverkoopdagen als Black Friday, vervoerde PostNL een vijfde meer pakketten. Over heel 2018 noteerde het bedrijf een vergelijkbare groei. Het volume van briefpost daalde juist met iets meer dan een tiende.