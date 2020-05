PostNL keldert op rood Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs stond maandagochtend flink in het rood. Ook de andere Europese beurzen lieten forse verliezen zien na het lange weekeinde. Beleggers verwerkten de stevige verliesbeurt van Wall Street op vrijdag, waar de vrees voor handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China weer oplaaide. Op het Damrak ging postbezorger PostNL in de uitverkoop na tegenvallende kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 4,1 procent lager op 492,06 punten. Alle 25 hoofdfondsen verloren terrein. De MidKap zakte 4,5 procent tot 696,52 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 3,6 procent. In Londen, waar in tegenstelling tot de andere Europese markten afgelopen vrijdag wel werd gehandeld, verloor de FTSE 0,2 procent.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde vrijdag bewijs te hebben dat het nieuwe coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Ook zinspeelde Trump op nieuwe importheffingen tegen China.

PostNL was hekkensluiter in de MidKap met een min van 11,7 procent. Het postbedrijf behaalde in het eerste kwartaal meer omzet uit de levering van pakketjes, geholpen door de coronacrisis. Volgens analisten van KBC Securities vielen de omzet en winst echter lager uit dan gehoopt. PostNL waarschuwde daarnaast voor onzekerheden door de crisis die de resultaten kunnen beïnvloeden.

Air France-KLM zakte 5,5 procent. Brussel heeft ingestemd met de miljardensteun van de Franse regering aan luchtvaartmaatschappij Air France. GrandVision daalde 0,2 procent. De optiekketens EyeWish en Pearle van GrandVision gaan vanaf maandag weer open. Grootste verliezer in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (min 9,4 procent). Olie- en gasbedrijf Shell zakte 6,8 procent na adviesverlagingen.

In Frankfurt daalde Lufthansa 1,5 procent. De luchtvaartmaatschappij verwacht binnenkort een akkoord met de Duitse regering over een reddingspakket van 10 miljard euro. Airbus zakte 6 procent in Parijs. Volgens de Franse minister van Begroting Gérald Darmanin heeft de Europese vliegtuigfabrikant nog geen acute behoefte aan extra steun van de Franse overheid. Rolls-Royce verloor 6 procent in Londen. De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren wil naar verluidt 8000 banen schrappen.

De euro was 1,0935 dollar waard, tegen 1,1002 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 6,7 procent goedkoper op 18,45 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent minder op 26 dollar per vat.