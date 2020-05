PostNL hard onderuit op rood Damrak

PostNL is maandag op de beurs in Amsterdam hard onderuit gegaan. De post- en pakketbezorger kreeg met zijn handelsupdate duidelijk niet de handen van beleggers op elkaar. Sowieso was de stemming op de beurs in Amsterdam, maar ook elders in Europa, bedrukt. Vooral de vrees voor een nieuwe handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China wakkerden de zorgen onder beleggers aan.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde bewijs te hebben dat het nieuwe coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in China. Ook zinspeelde Trump op nieuwe importheffingen tegen het land, waarmee het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten opnieuw dreigt op te laaien.

De AEX-index op Beursplein 5 ging uiteindelijk met een verlies van 3,2 procent de handel uit op 496,31 punten. De MidKap, met daarin PostNL, leverde 3,9 procent in tot 700,95 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 4,2 procent. In Londen, waar in tegenstelling tot de andere Europese markten afgelopen vrijdag wel werd gehandeld, daalde de leidende FTSE 0,2 procent.

PostNL verloor 12,4 procent. Het bedrijf behaalde in het eerste kwartaal meer omzet uit de levering van pakketjes, geholpen door de coronacrisis. Volgens kenners vielen de resultaten tegen. PostNL waarschuwde ook voor onzekerheden door de crisis die de resultaten kunnen beïnvloeden.

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grote verliezer in de AEX met een min van 9,4 procent. Olie- en gasbedrijf Shell kampte met een reeks van adviesverlagingen en werd 5,4 procent lager gezet.

Verder was er veel aandacht voor de luchtvaartsector nadat superbelegger Warren Buffett liet weten zijn aandelen in de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen te hebben verkocht. Air France-KLM zakte 7,5 procent. Prijsvechters Ryanair en easyJet verloren 11,7 en 7,2 procent.

In Frankfurt daalde Lufthansa 3 procent. De luchtvaartmaatschappij verwacht binnenkort een akkoord met de Duitse regering over een reddingspakket van 10 miljard euro. Rolls-Royce verloor bijna 7 procent in Londen. De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren wil naar verluidt 8000 banen schrappen. ThyssenKrupp kelderde 13,4 procent. Het Duitse staalbedrijf waarschuwde dat de opbrengst van de verkoop van zijn liftdivisie zou kunnen verdampen door de coronacrisis.

De euro was 1,0916 dollar waard, tegen 1,1002 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 19,73 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 26,40 dollar per vat.