PostNL haalt ruim helft omzet via webwinkels

PostNL wordt meer en meer een bedrijf dat online bestelde pakketjes aflevert. In het eerste kwartaal kwam meer dan de helft van de omzet van e-commerce. Volgens topvrouw Herna Verhagen is dat een teken dat het bedrijf stappen zet met zijn strategie.

De traditionele postmarkt blijft onder druk staan en PostNL zag het postvolume in de eerste drie maanden van dit jaar met bijna 10 procent verder afnemen. De omzet bij dit onderdeel liep op jaarbasis met 8 procent terug. Tegelijkertijd ging het pakketvolume met 16 procent omhoog. De opbrengsten dikten hier met 13 procent aan.

Alles bij elkaar ging er een omzet van 684 miljoen euro in de boeken, vergeleken met 674 miljoen euro in het eerste kwartaal vorig jaar. De operationele winst zakte wel, van 40 miljoen naar 22 miljoen euro. Onder de streep bleef 6 miljoen euro over, waar een jaar terug nog 14 miljoen euro winst in de boeken ging.

PostNL houdt dinsdag een beleggersdag om investeerders bij te praten over de strategie. Daar maakt het bezorgbedrijf bekend dat het de winstgevendheid van zijn pakketbezorgdienst komende jaren wil verbeteren en de kosten omlaag wil brengen.