PostNL haalt meer omzet uit pakketjes door corona

PostNL heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet uit de levering van pakketjes behaald, geholpen door de coronacrisis. Door de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte tegen te gaan bestelden mensen vaker online en had het bedrijf het dus drukker met het afleveren van spullent aan huis.

De totale omzet van PostNL bedroeg 701 miljoen euro tegen 684 miljoen euro een jaar eerder. Bij de pakkettendivisie steeg de omzet naar 414 miljoen euro van 398 miljoen euro vorig jaar. Volgens PostNL was in maart een volumegroei van ruim 11 procent te zien bij pakketten. In het hele eerste kwartaal bedroeg de volumegroei 2,8 procent.

De genormaliseerde winst van PostNL kwam uit op 15 miljoen euro van 30 miljoen euro een jaar geleden. Het bedrijf streeft naar een onderliggende winst van 110 miljoen tot 130 miljoen euro in heel 2020. PostNL waarschuwt wel voor onzekerheden door de coronacrisis die de resultaten kunnen beïnvloeden.

Bij de postdivisie zag PostNL het volume juist dalen. Mensen verstuurden weliswaar aanzienlijk meer wenskaarten aan familie en vrienden, maar de partijenpost liet in maart een aanzienlijke daling zien doordat veel advertentiecampagnes werden uitgesteld. Op 1 februari rondde PostNL nog de postfusie met branchegenoot Sandd af.

Het nettoverlies was 12 miljoen euro, vooral door eenmalige kosten gerelateerd aan de overname van Sandd. PostNL maakte verder bekend dat er een nieuw pakkettensorteercentrum in het Belgische Willebroek wordt geopend om verdere volumegroei bij pakketten te kunnen opvangen. Dit centrum moet in de loop van 2021 in gebruik worden genomen.

Topvrouw Herna Verhagen sprake van een solide resultaat voor het bedrijf in het eerste kwartaal. Volgens haar ligt de integratie van PostNL en Sandd voor op schema wat betreft de verwachte synergievoordelen.