PostNL blikvanger op Damrak

De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten. Beleggers verwerkten het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die zal zeker tot na de zomer volgend jaar vasthouden aan de huidige lage rentetarieven. Op het Damrak profiteerde PostNL van de politieke steun voor een eventuele fusie met concurrent Sandd.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent lager op 539,52 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 775,98 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen daalden tot 0,4 procent. Frankfurt steeg 0,2 procent.

De ECB meldde ook dat in december het opkoopprogramma voor obligaties wordt stopgezet. Vanaf oktober wordt het maandelijkse aankoopbedrag van obligaties al gehalveerd van 30 miljard euro naar 15 miljard euro. Ondanks toenemend protectionisme en problemen in opkomende economieën schatte de ECB de risico’s voor de Europese economie goeddeels gelijk in. De euro steeg tot 0,5 procent en stond op 1,1677 dollar tegen 1,1632 dollar een dag eerder.

PostNL stond bij de hoogste stijgers in de MidKap met een winst van 4,6 procent. De brede steun in politiek Den Haag voor een fusie met branchegenoot Sandd is volgens kenners positief voor het postbedrijf.

De chipbedrijven toonden herstel na de koersverliezen een dag eerder. Chipmachinemaker ASML was koploper in de AEX met een winst van 3 procent. In de MidKap stegen de chiptoeleveranciers ASMI en Besi 2,7 en 5 procent.

Takeaway sloot bij de middelgrote fondsen de rij met een min van 5,7 procent. Aandeelhouder Prime Ventures verkoopt zijn complete resterende belang in de maaltijdbestelsite. In Frankfurt verloor concurrent Delivery Hero 3,2 procent, na cijfers.

Op de lokale markt kelderde Adyen 11,9 procent tot 650 euro. Vroege investeerders in de betalingsdienstverlener verkochten bijna 2,5 miljoen aandelen voor 670 euro per stuk, aan institutionele beleggers.

De Europese Commissie heeft bezwaren tegen de fusie van T-Mobile en Tele2 in Nederland en breidt zijn onderzoek uit. Het aandeel van Deutsche Telekom, moederbedrijf van T-Mobile won in Frankfurt 0,3 procent. In Stockholm kreeg Tele2 er 0,4 procent bij.

Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent minder op 68,76 dollar. Brentolie zakte 1,8 procent in prijs tot 78,28 dollar per vat.