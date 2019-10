PostNL blijft gewoon PostNL heten

PostNL blijft na de overname van rivaal Sandd gewoon PostNL heten. Ook aan het „gematigde prijsbeleid” van het postbedrijf verandert volgens topvrouw Herna Verhagen niets. Dat benadrukt ze tegen het ANP bij het in werking zetten van de veelbesproken overname. De partijen willen hun postnetwerken begin volgend jaar samenvoegen. Het merk Sandd en diens postzegels zullen daarna verdwijnen.

PostNL kreeg vrijdag onder strenge voorwaarden alsnog toestemming om Sandd over te nemen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) ging daarmee in tegen het oordeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die eerder besloot juist geen vergunning te verlenen voor de fusie. De deal werd ingegeven door de aanhoudende krimp van de postmarkt. Beide partijen denken nu te kunnen garanderen dat er ook in de toekomst overal in Nederland nog een postbezorger langs de deuren gaat.

Voor de postbezorger betekent de deal meer baanzekerheid, aldus Verhagen. Alle ongeveer 16.000 postbezorgers van Sandd krijgen een baan bij PostNL aangeboden. De overige circa 3000 Sandd-medewerkers kunnen solliciteren op een vacature bij PostNL. Verhagen benadrukt dat er duizenden vacatures zijn, voor functies als sorteerder, voorbereider, chauffeur, leidinggevende en salesmanager.