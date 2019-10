PostNL bezorgde voldoende post op tijd

PostNL is er vorig jaar in geslaagd om 95 procent van de verstuurde brieven en kaarten de volgende bezorgdag af te leveren. Van de rouwkaarten en medische post lag naar schatting 97 procent de volgende bezorgdag op de mat. Daarmee voldeed het postbedrijf aan de wettelijke eis dat minstens 95 procent van de post op tijd moet worden bezorgd.

Dit constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die er erop toeziet dat PostNL zich aan de regels houdt. Met een steekproef is gecontroleerd of de onderneming in 2018 genoeg post op tijd heeft afgeleverd.

PostNL is als enige postvervoerder in Nederland verplicht om een basispakket van diensten aan te bieden. Zo moet de onderneming brievenbuspost van dinsdag tot en met zaterdag bezorgen en de post moet op de eerstvolgende bezorgdag aankomen. Rouwkaarten en medische post worden ook op maandag bezorgd.

Verder moest vorig jaar minimaal 95 procent van de Nederlanders binnen een straal van 5 kilometer een vestiging hebben die toegang biedt tot alle diensten van PostNL. In buitengebieden was dat 85 procent. Aan die normen voldeed het bedrijf ruimschoots.