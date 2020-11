PostNL: Bestel decembercadeau doordeweeks

PostNL verwacht in december dagelijks 1,5 miljoen pakketten te moeten verwerken. „We zetten 210 extra vrachtwagens in en rijden 1000 extra bezorgritten”, aldus het postbedrijf.

Vanwege de coronamaatregelen zullen er bijna een kwart meer pakketten verzonden worden dan vorig jaar, voorspelde Sendcloud, het platform dat bestellingen van webshops verwerkt, eerder deze week. Volgens het bedrijf staat het vast dat de feestdagendrukte voor winkels meer dan ooit online zal plaatsvinden. „De periode rond de feestdagen is altijd druk voor webwinkels, maar dit jaar verwachten we de grootste piek ooit”, zegt Rob van den Heuvel, ceo van Sendcloud. „Doordat een gezellig dagje shoppen er momenteel helaas niet in zit, zullen consumenten hun Sint- en kerstcadeaus meer dan ooit online bestellen.”

Sendcloud verwacht dat het aantal pakketten in december zeker 22 procent groter zal zijn dan tijdens de piek in 2019. Het verzendplatform zegt dat het effect van de maatregelen in april het aantal verzonden pakketten met 175 procent liet stijgen. Begin november lag dit aantal nog steeds 22 procent boven verwachting.

Het piekseizoen voor de pakketbezorging begint 14 november, de dag dat Sinterklaas aan land komt. Het aantal pakketten zal een hoogtepunt bereiken in de week van Cyber Monday, de maandag na Black Friday, en Sinterklaas, verwacht Sendcloud. Het verzendplatform denkt dat de drukte vervolgens licht afneemt, om richting de kerstdagen weer sterk toe te nemen.

PostNL bereidt zich dan ook stevig voor op de verwachte decemberdrukte. Naast de inzet van 210 extra vrachtwagens om dagelijks 1000 meer bezorgritten te kunnen maken, gaan medewerkers zeven keer 24 uur werken.

Daarnaast vraagt PostNL de consument: „Bestel doordeweeks om drukke dagen te vermijden.” Nog twee tips van het postbedrijf: Bestel op tijd en doe dat zoveel mogelijk in een keer bij dezelfde webwinkel. „Daarmee help je het milieu ook een handje. Zo kunnen we namelijk meer pakketten bezorgen met een ritje,” aldus het postbedrijf.