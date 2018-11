Postbedrijf Sandd moet cao naleven

Werknemers van postbedrijf Sandd moeten worden betaald volgens de cao voor de transportsector. Dat heeft de rechter in Apeldoorn geoordeeld. De onderneming moet daarom met terugwerkende kracht personeel dat afgelopen jaren te weinig heeft gekregen compenseren, anders volgt er een dwangsom.

Vakbond FNV klaagde eerder dat Sandd zou weigeren de juiste arbeidsvoorwaarden voor zijn personeel te hanteren. Postbezorgers zouden in veel gevallen zelfs minder krijgen dan het minimumloon. Vandaar dat er een zaak werd aangespannen.

De rechter concludeert nu dat aan het bezorgen van post onlosmakelijk verbonden is dat het moet worden vervoerd. Daarmee valt Sandd onder de algemeen verbindend verklaarde cao voor de transportsector. Bij Sandd werken ruim 18.000 mensen, van postbezorgers en chauffeurs tot kantoorpersoneel. Het is onduidelijk hoeveel de medewerkers nog aan achterstallig loon en pensioenopbouw moeten krijgen.

FNV-bestuurder Ger Deleij wil snel in overleg met het bedrijf. Daarbij zal het volgens de vakbondsman onder meer de vraag zijn in hoeverre Sandd bij machte is om alles met terugwerkende kracht te vergoeden. Deleij wil daarom ook in gesprek met het kabinet en andere postbedrijven. „Er is gewoon geen ruimte voor twee landelijk opererende bedrijven op deze markt, zeker niet als je vindt dat de werknemers fatsoenlijk beloond moeten worden.”

Bij Sandd was niemand bereikbaar voor commentaar. Volgens de vakbond is het vonnis belangrijk voor meerdere zaken. FNV heeft ook een soortgelijke procedure aangespannen tegen maaltijdbezorger Deliveroo.