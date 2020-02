Positieve stemming op Europese beurzen

De Europese beurzen gingen dinsdag over een breed front vooruit. Beleggers waren positief gestemd na de nieuwe recordstanden op Wall Street. De beurshandel stond verder in het teken van de bedrijfresultaten en de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. Op het Damrak werd Randstad lager gezet na publicatie van de kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1 procent in de plus op 623,31 punten. De MidKap steeg 1,2 procent tot 964,61 punten. Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,8 procent bij.

Koploper in de AEX was techinvesteerder Prosus met een winst van 3,1 procent. Randstad sloot de rij met een verlies van 0,9 procent. De uitzender zag de omzet in het slotkwartaal van 2019 dalen. Ook in de eerste weken van het nieuwe jaar vielen de opbrengsten lager uit. Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat woensdag met cijfers komt, volgde met een min van 0,8 procent.

In de MidKap kampte beursintermediair Flow Traders (min 3,7 procent) met een adviesverlaging door UBS. Bij de kleinere bedrijven klom Alfen 7 procent. De laadpalenfabrikant gaat bij wijze van proef een samenwerking aan met softwarebedrijf Moixa om het laden van elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk te innoveren.

In Frankfurt won Deutsche Telekom 4 procent. Volgens mediaberichten zal een Amerikaanse rechter groen licht geven voor de langverwachte fusie tussen dochterbedrijf T-Mobile en branchegenoot Sprint. Daimler klom 0,1 procent. De eigenaar van Mercedes-Benz verlaagde zijn dividend na een verlies in het vierde kwartaal.

TUI dikte ruim 11 procent aan. De Duits-Britse reisorganisatie profiteerde van het wegvallen van zijn failliete branchegenoot Thomas Cook en verhoogde zijn winstverwachting. Het Duitse maaltijdbestelbedrijf Delivery Hero, die ook met cijfers kwam, won 2,2 procent in Frankfurt. In Amsterdam profiteerde branchegenoot Just Eat Takeaway (plus 3,8 procent) van een adviesverhoging door JPMorgan.

De euro was 1,0916 dollar waard tegen 1,0912 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 50,21 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent meer op 54,02 dollar per vat.