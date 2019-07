Positieve stemming op Europese beurzen

De Europese beurzen wonnen dinsdag terrein. Beleggers waren overwegend enthousiast over de kwartaalresultaten van grote Europese bedrijven. Vooral in de autosector en bij de chipbedrijven werden stevige koerswinsten geboekt. Op het Damrak viel fitnessketen Basic-Fit uit de gratie na publicatie van de resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 581,28 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 823,87 punten. Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 1,2 procent vooruit.

ArcelorMittal ging aan kop in de AEX met een winst van 4,8 procent. Het staalconcern verhoogde zijn prijzen van plat staal in de Verenigde Staten. Randstad werkte een openingsverlies weg en won 2,5 procent. Het uitzendconcern zag de omzet en winst dalen in het afgelopen kwartaal, en verwacht dat de negatieve trend in het derde kwartaal verder doorzet. Galapagos was na de stevige winst van maandag met een min van 3,5 procent de grootste daler.

In de MidKap moest Basic-Fit (min 5,9 procent) het ontgelden. De uitbater van fitnesscentra wist de omzet in de eerste jaarhelft flink op te voeren, maar analisten en beleggers hadden op meer gehoopt.

De Europese chipbedrijven en toeleveranciers van Apple waren in trek. De iPhone-maker is volgens persbureau Bloomberg in vergevorderde gesprekken met Intel om de tak van de chipgigant over te nemen die draadloze modemchips maakt. In Amsterdam won chipmachinemaker ASML 2,4 procent. De chipbedrijven ASMI en Besi stegen 3,1 en 1,8 procent.

In Zürich klom sensormaker AMS 3 procent na een sterk kwartaalbericht. De Oostenrijkse toeleverancier van Apple liet ook weten toch weer na te denken over een overname van verlichtingsfabrikant Osram Licht (plus 3,1 procent).

De Duitse maker van banden en remsystemen Continental dikte 4,7 procent aan in Frankfurt, ondanks een verlaging van de verwachtingen voor dit jaar. Daimler won 3,9 procent. Beijing Automotive Group (BAIC) heeft een belang van 5 procent genomen in de Duitse autobouwer. Concurrent BMW klom 4,4 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley.

De euro was 1,1177 dollar waard, tegen 1,1217 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 56,23 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 63,16 dollar per vat.