Positieve stemming op beurzen

De Europese aandelenbeurzen gingen dinsdag omhoog. Beleggers verwerkten de kwartaalberichten van tal van Europese bedrijven en schoven de handelszorgen aan de kant. Op het Damrak was het rustig aan het cijferfront. Ahold Delhaize zakte als gevolg van een verkoopadvies.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 574,26 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 800,07 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 0,9 procent aan.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 3,6 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize, die woensdag met cijfers komt, sloot de rij met een min van 3 procent na een verkoopadvies door Berenberg.

ABN AMRO won 0,2 procent. De bank gaat volgens De Telegraaf bij de publicatie van de resultaten op woensdag het mes zetten in zijn zakenbank. ABN AMRO kondigde ruim een half jaar geleden al aan het prestigieuze onderdeel tegen het licht te houden.

In de MidKap ging chiptoeleverancier Besi aan kop met een plus van 2,9 procent. Metalenspecialist AMG behoorde tot de staartgroep met een verlies van 2,4 procent. Chipbedrijf ASMI (min 6,8 procent) noteerde ex-dividend.

In Kopenhagen zag Pandora bijna 20 procent aan beurswaarde verdampen na een winstwaarschuwing van het Deense sieradenbedrijf. Postbezorger Deutsche Post DHL won 2 procent in Frankfurt na publicatie van de resultaten. Branchegenoot PostNL, die een dag eerder met teleurstellende cijfers kwam, steeg in Amsterdam 2,1 procent.

Beleggers waren niet onder de indruk van de kwartaalcijfers van Zalando. Het aandeel van de Duitse webwinkel werd ruim 6 procent lager gezet. Niveau-maker Beiersdorf, die ook met resultaten kwam, klom 1,5 procent.

Commerzbank leverde meer dan 2 procent in. De Duitse bank wist afgelopen kwartaal weer winst te boeken en bevestigde de plannen om dit jaar dividend uit te keren. Speculatie dat het aandeel mogelijk verdwijnt uit de Duitse hoofdindex DAX zorgde voor koersdruk. In Milaan vielen de resultaten van de Italiaanse bank UniCredit (plus 2,3 procent) wel in goede aarde.

De euro was 1,1587 dollar waard, tegen 1,1563 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 69,34 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 74,26 dollar per vat.