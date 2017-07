Positieve stemming op Aziatische beurzen

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten waren maandag positief gestemd, in navolging van de koerswinsten op Wall Street. De stemming werd gesteund door een stabiel Chinees inflatiecijfer en het sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,8 procent in de plus op 20.080,98 punten. De Japanse maritieme transportsector stond in de belangstelling nadat drie belangrijke scheepvaartbedrijven lieten weten hun containervervoeractiviteiten samen te voegen. Nippon Yusen, Kawasaki Kisen Kaisha en Mitsui OSK Lines stegen tussen 1,8 en 5 procent.

De Kospi in Seoul dikte 0,2 procent aan en de All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent. De Hang Seng-index in Hongkong koerste tussentijds 0,9 procent hoger. Wanda Hotel Development steeg liefst 81 procent op het nieuws dat het bedrijf 76 hotels en 13 toeristische projecten verkoopt aan vastgoedontwikkelaar Sunac voor 9,3 miljard dollar.

Orient Overseas International maakte een koerssprong van bijna 20 procent in Hongkong. Het Chinese scheepvaartconcern Cosco Shipping wil zijn kleinere concurrent overnemen voor 6,3 miljard dollar. Op een samensmelting van de twee grote Chinese rederijen werd al enkele maanden gespeculeerd.